Ex-campeão do UFC exalta potencial de Bo Nickal: "Pode ser o Khabib americano"

Desranqueado e com apenas duas lutas disputadas até então no Ultimate, Bo Nickal foi escalado para abrir o card principal do aguardado evento do UFC 300. A posição privilegiada do fenômeno do wrestling no show centenário da empresa dividiu opiniões. Mas, ao menos na opinião de Michael Bisping, o prestígio do americano se justifica. Sem papas na língua, o ex-campeão peso-médio (84 kg) da liga exaltou as credenciais da promessa do MMA na luta agarrada e o comparou a Khabib Nurmagomedov.

Em entrevista ao site 'MMA Fighting', Bisping - que atualmente trabalha como comentarista do UFC - opinou que Nickal tem potencial para marcar época como um dos grandes campeões que a organização produziu. Do ponto de vista do veterano inglês, os EUA podem ter um representante que carregue a bandeira do wrestling do calibre de Islam Makhachev e Khamzat Chimaev dentro do Ultimate.

"Nickal tem o potencial para se tornar um dos maiores campeões que já vimos - uma versão americana do Chimaev ou do Makhachev, ou do Khabib. Esse é o nível de pedigree que ele tem, e é isso que ele mostrou até agora. Quando você atinge o nível que Nickal tem no wrestling, você se torna um tipo especial de humano. Ele tem a capacidade de ser um Khabib americano, é um cara ótimo. Ele é fenomenal e está invicto. O UFC sabe o que tem nas mãos", elogiou o veterano.