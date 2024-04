Clima de paz! Jamahal Hill pede autógrafo a Alex Poatan em encontro inusitado antes do UFC 300

Na última terça-feira (9), em Las Vegas (EUA), os principais lutadores do UFC 300 protagonizaram um encontro inusitado. Adversários no evento deste sábado (13), Alex 'Poatan', ao realizar seus compromissos pré-luta, se deparou com Jamahal Hill. Como o americano passou a provocar o campeão dos meio-pesados (93 kg) constantemente, parte da comunidade do MMA imaginou que poderia haver um problema, caso eles ficassem frente a frente, fora do octógono. Mas, curiosamente, o clima envolvendo os atletas não foi nada hostil.

Pelo contrário, 'Poatan' e Hill nem pareciam rivais ou até mesmo adversários. No registro disponibilizado pela 'TNT Sports' (clique aqui), o americano foi ao encontro do campeão do UFC e, ao cumprimentá-lo, perguntou o significado da expressão 'Chama', marca do paulista. Depois da explicação, 'Sweet Dreams' pediu para o brasileiro assinar sua jaqueta, pois estava coletando autógrafos dos lutadores presentes no card do show. No final da interação, os tops dos meio-pesados trocaram novo aperto de mãos e prometeram dar show no octógono no sábado.

Luta explosiva

Como 'Poatan' e Hill são strikers poderosos, a expectativa de parte da comunidade do MMA é de que a luta principal do UFC 300 termine via nocaute. No evento, o brasileiro visa defender o cinturão dos meio-pesados pela primeira vez. Já o americano busca retomar o título da categoria, perdido por conta de uma grave lesão no tendão de Aquiles.