Manel Kape revela que lesão o tirou de revanche contra Matheus Nicolau no UFC

Originalmente escalado para ser um dos protagonistas da luta principal do evento do UFC marcado para o dia 27 de abril, em Las Vegas (EUA), Manel Kape precisou se retirar do confronto contra o brasileiro Matheus Nicolau, sendo substituído por Alex Perez. Através das suas redes sociais (veja abaixo ou clique aqui), o peso-mosca (57 kg) angolano se pronunciou e explicou os motivos que levaram ao cancelamento de sua participação no show.

Na publicação, Manel Kape revelou que uma lesão na costela o levou à mesa de cirurgia e, consequentemente, o forçou a desistir da revanche contra Matheus Nicolau. Com um histórico grande de lutas canceladas desde que assinou com o UFC, em 2020, o angolano se eximiu da responsabilidade por todos os duelos anteriores que não aconteceram.

"Essa é a primeira vez que eu me retiro de uma luta. Quebrei a cartilagem da minha costela e não conseguia me mexer por uma semana. Na quinta-feira da semana passada, minha cirurgia correu muito bem. Tenham em mente que todas as minhas lutas que foram canceladas no passado foram por causa dos meus oponentes. De onde eu venho, nós estamos acostumados a lutar de graça. Não estou me gabando, só estou sendo honesto. Então, nunca pense que eu sou como alguns de vocês", explicou Kape.