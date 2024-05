Aposta furada! Rapper Drake perde quase R$ 3 milhões com derrota de Tyson Fury

Fã de esportes e da famosa 'fezinha', o rapper Drake ficou marcado por ter um baixo aproveitamento nos seus palpites prévios em eventos esportivos de grande magnitude. No último final de semana, o artista canadense voltou a atacar com mais um prognóstico equivocado - desta vez na superluta de boxe entre Oleksandr Usyk e Tyson Fury - e perdeu quase R$ 3 milhões.

Antes do confronto, realizado no sábado (18), na Arábia Saudita, Drake havia apostado 565 mil dólares, o equivalente a R$ 2,8 milhões, na vitória de Fury sobre Usyk, que caso tivesse sido concretizada renderia 1 milhão de dólares (cerca de R$ 5,1 milhões) ao rapper canadense. Porém, com a derrota do pugilista britânico para o ucraniano na decisão dividida dos juízes, o cantor, mais uma vez, viu seu patrimônio diminuir.

Usyk coroado

A aguardada disputa entre os astros da nobre arte coroou Usyk como o primeiro campeão mundial dos pesos-pesados indiscutível em mais de duas décadas, que lhe garantiu a unificação dos títulos das principais entidades do boxe no planeta. O duelo foi equilibrado, com bons momentos para ambos atletas durante os 12 rounds disputados, terminando com o triunfo do ucraniano sendo definido nas papeletas dos juízes.