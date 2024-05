Khalil Rountree Jr anuncia saída do UFC 303 por ingestão de substância proibida no doping

Programado para servir como co-main event do UFC 303, a luta entre Khalil Rountree Jr e Jamahal Hill não vai mais acontecer. Ao menos não no card liderado por Conor McGregor, no dia 29 de junho. Isso porque 'The War Horse' usou suas redes sociais (veja abaixo ou clique aqui) para anunciar sua saída do evento por conta da ingestão de uma substância proibida na política de antidoping do Ultimate.

De acordo com o relato de Khalil, o americano teria ingerido dehidroepiandrosterona, mais conhecido como 'DHEA', um hormônio esteróide produzido naturalmente pelo corpo, mas que em sua versão sintética pode ser usado como medicamento para melhorar o desempenho. Seu uso é proibido para atletas, tanto em período de competição, quanto em período de descanso.

"Estou arrasado em dar essa notícia a vocês, mas eu não lutarei no UFC 303 devido ao consumo de uma substância proibida. Não fiz isso de forma intencional e estou fazendo de tudo para resolver essa situação. Estava usando um serviço de suplementação personalizado e sob medida de uma empresa em que confiava que entendia minhas limitações no que tange ao que posso ou não posso ingerir. Eles acidentalmente me enviaram um suplemento misturado que continha uma substância proibida chamada 'DHEA' (que é sempre proibida pela política antidoping do UFC). Só depois de consumi-los (suplementos misturados) que seus ingredientes chegaram até o meu discernimento", relatou o meio-pesado americano.