UFC 305! Ultimate anuncia retorno à Austrália com card numerado em agosto

Após promover dois grandes eventos na Austrália em 2023, o Ultimate anunciou sua volta oficial ao país para a temporada de 2024. A principal organização de MMA do mundo desembarca na 'RAC Arena', na cidade de Perth, no dia 17 de agosto, para a realização do UFC 305. O card numerado na Oceania foi confirmado pela própria entidade através de suas redes sociais (veja abaixo ou clique aqui).

A última vez que a companhia visitou o país foi em setembro de 2023, com o UFC 293, sediado em Sydney e liderado pelo combate entre Israel Adesanya vs Sean Strickland. Por sua vez, Perth recebeu um card do Ultimate pela última vez em fevereiro da mesma temporada, com o UFC 284, encabeçado pelo confronto entre Islam Makhachev e Alexander Volkanovski.

"Perth, estou muito animado por voltar. Depois de um evento que quebrou recordes em 2023, mal posso esperar para trazer outro grande (card) pay-per-view para a Austrália Ocidental. Perth é uma cidade de classe mundial com alguns dos fãs de luta mais apaixonados que já vi. O UFC 305 será incrível!", destacou Dana White, através de comunicado enviado à imprensa.