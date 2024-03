Popó relembra derrotas icônicas de Belfort no MMA e provoca: "Queixo de vidro"

Protagonistas de uma das rivalidades mais debatidas no Brasil nas últimas semanas, Acelino Popó Freitas e Vitor Belfort voltaram aos holofotes na última quinta-feira (28). Tetracampeão mundial de boxe, o pugilista baiano provocou o ex-lutador do UFC ao relembrar duas das derrotas mais marcantes de sua carreira: contra Anderson Silva e Lyoto Machida.

Através de suas redes sociais (veja abaixo ou clique aqui), Popó publicou os momentos em que Belfort foi nocauteado por 'Spider' e Lyoto no Ultimate. Com uma trilha sonora irônica no post, o boxeador não poupou o 'Fenômeno' de uma alfinetada para apimentar ainda mais a rixa entre os atletas.

"#Vitinho queixinho de vidro #Vitor Belfraco", escreveu Acelino na publicação de seu Instagram, para provocar Vitor.