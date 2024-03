McGregor lidera lista de atletas do UFC mais testados em 2024 por novo programa antidoping

O iminente retorno de Conor McGregor aos octógonos ganhou um novo e forte indício. Afinal de contas, o ex-campeão peso-pena (66 kg) e peso-leve (70 kg) do UFC lidera com folga a lista de atletas mais testados da organização desde que o Ultimate rompeu com a USADA e adotou um novo programa antidoping. Nesta 'nova fase', o astro irlandês já foi submetido a cinco testes na temporada 2024 - média de quase dois por mês.

A informação foi fornecida no site oficial do UFC, na página especializada em antidoping (clique aqui). Agora, a coleta de amostras é conduzida pela 'Drug Free Sport International', enquanto a administração e as sanções são supervisionadas de forma independente pelo 'Combat Sports Anti-Doping' (CSAD).

Os cinco testes realizados em Conor o fazem liderar a lista com folga e indicam que o irlandês está levando o retorno à ativa a sério. Em segundo lugar no 'ranking', inúmeros atletas estão empatados com duas testagens - menos da metade das realizadas em 'Notorious'. Nomes de destaque na empresa como Alex Poatan, Alexander Volkanovski, Dricus du Plessis e Ilia Topuria figuram em dois testes.