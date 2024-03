Lutadora detalha internação "assustadora" no hospital após vitória no UFC 299

No último dia 9 de março, Maycee Barber conquistou sua sexta vitória consecutiva, ao superar Katlyn Cerminara no UFC 299, e deu mais um passo rumo ao topo do ranking peso-mosca (57 kg). O momento de alegria, no entanto, logo deu lugar a um sentimento não tão positivo: o medo.

Apenas alguns dias após o combate do UFC 299, a jovem lutadora deu entrada em um hospital e passou por maus bocados. Em nove dias de internação, devido a uma infecção, Maycee Barber teve que lidar - além dos sintomas - com a incerteza sobre as causas do problema que afetava sua saúde, como a própria relatou em uma publicação na sua conta oficial no 'Instagram' (veja abaixo ou clique aqui).

A falta de um diagnóstico preciso e a ineficácia no tratamento proposto inicialmente pelos médicos fez com que a lutadora desenvolvesse uma pneumonia, o que agravou ainda mais o seu caso. O episódio foi descrito por Barber como "assustador", mas, aparentemente, já foi superado.