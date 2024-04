Veterano aponta vantagem sobre rivais para desafiar Alex Poatan no UFC

Atual detentor do cinturão meio-pesado (93 kg) do UFC, Alex Poatan se tornou o principal alvo de toda a categoria. No entanto, para o ex-desafiante ao título Anthony Smith, não há, de fato, tantos rivais de divisão dispostos a subirem no octógono mais famoso do mundo para enfrentar o striker brasileiro na sua área de especialidade, a trocação.

Sendo assim, o veterano enxerga a possibilidade de, mesmo já longe do seu auge, garantir uma chance de desafiar o campeão meio-pesado do UFC, desde que consiga uma sequência de resultados positivos, ainda que pequena. Isso porque, além de já ter trocado farpas com o paulista no passado, Smith considera que o fato de aceitar trocar golpes com Poatan na luta em pé, sem o interesse de levá-lo para o chão, pode ser uma vantagem sobre os demais concorrentes da categoria.

"Ele é divertido. Eu e ele trocamos algumas palavras lá e cá. Não acho que exista alguma rixa real, mas sempre tem algo entre eu e ele que, dada a oportunidade, nós dois pulamos nela. Se eu conseguir me colocar em uma posição onde seja 'estamos em uma sequência de vitórias e as coisas estão indo bem', o momento seja propício, eu acho que nós dois aproveitaríamos essa oportunidade. Não sei o motivo. Não sei se é porque quem é de verdade reconhece quem é de verdade. Sou um dos poucos caras que realmente pisaria no fogo com ele, e ele sabe disso. Ankalaev vai ficar em pé e trocar com Alex, e realmente jogar esse jogo? Provavelmente não, entende o que eu digo?", ponderou Smith, em entrevista ao 'Submission Radio'.