Promessa do UFC, Paddy Pimblett anuncia nascimento de filhas gêmeas

A família Pimblett ganhou dois novos membros. Na última quinta-feira (25), o britânico Paddy Pimblett, sensação do UFC, anunciou, por meio de suas redes sociais (veja abaixo ou clique aqui), que se tornou pai de duas meninas gêmeas, no dia 17 de abril.

Como não poderia ser diferente, o atleta escancarou sua felicidade com a chegada de Betsy e Margot, frutos do relacionamento com Laura, sua esposa, ao mundo. Inclusive, 'The Baddy', agora, garantiu estar ainda mais motivado para seguir desempenhando seu trabalho como lutador e provar seu valor nos esportes de combate.

"17/04/2024, o dia em que nossas vidas mudaram para sempre. Tudo vale a pena por vocês, Betsy e Margot Pimblett, duas garotinhas perfeitas", escreveu o lutador em sua conta oficial no 'Instagram'.