Topuria classifica possível luta de campeões contra O'Malley como 'a maior da história'

Tudo indica que uma nova superluta entre campeões do UFC não está distante de acontecer. Em fevereiro, na Califórnia (EUA), Ilia Topuria conquistou o cinturão do peso-pena (66 kg) ao nocautear Alexander Volkanovski e se tornou uma estrela do MMA. Tanto que Sean O'Malley, dono do título do peso-galo (61 kg), persegue o georgiano em busca de liderar duas divisões mesmo tempo. Ciente do interesse do atleta no duelo, 'El Matador' se posiciona.

Em entrevista ao site 'MMA Fighting', Topuria abriu as portas para encarar O'Malley, classificou a possível luta como a maior da história do esporte e impôs uma condição para ela acontecer. Antes, o georgiano fez pouco caso do interesse de 'Sugar' no duelo, mas mudou de ideia após vê-lo dominar Marlon Vera, defendendo o cinturão dos galos pela primeira vez. Agora, o americano deve ter Merab Dvalishvilli como oponente. Sendo assim, 'El Matador' garante que, se o rival vencer novamente, lhe concederá o direito de disputar o título dos penas.

"Se O'Malley defender o cinturão, o que tenho muitas dúvidas, será uma luta emocionante. O'Malley lutará contra Merab e acredito que Merab dará uma surra. Se ele não fizer isso, estarei esperando O'Malley. Se ele dominar a categoria, você tem que dar a ele a chance de passar para a próxima. Agora não faz sentido, porque ele tem um cara que é o desafiante número um e que merece a chance. Acredito que Merab vence. Eu disse para ele, 'Parabéns por defender o cinturão'. Ele falou, 'Vou defender meu cinturão. Você faz suas coisas e nós vamos construir a maior luta da história do UFC'. É isso que vai acontecer. Se ele vencer, será a maior luta da história do UFC", declarou o atleta.