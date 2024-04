Karine Silva minimiza clima de rivalidade com ex-parceira de treino: "Estou aqui para trabalhar"

Neste sábado (27), em Las Vegas (EUA), Karine Silva visa dar mais um importante passo rumo ao topo do peso-mosca (57 kg) do UFC. Invicta na organização, com três vitórias, a atleta mede forças com Ariane Lipski, uma profissional que conhece bem. No passado, as lutadoras treinaram juntas, em Curitiba. Mas se engana quem pensa que 'Killer' está preocupada com tal fato.

Em entrevista exclusiva à reportagem da Ag. Fight (clique aqui), Karine, apesar do tom sério, negou ter qualquer problema com Ariane e concordou com o posicionamento da mesma, destacando que ambas se transformaram ao longo dos anos e para melhor. Inclusive, as brasileiras integram o top-15 do peso-mosca do UFC. No ranking da categoria, Silva é a 13ª colocada, enquanto Lipski é a número 12. Mas, apesar de estar atrás na tabela de clarificação, 'Killer' garante estar pronta para vencer a ex-parceira de treino e reforça que a luta não é uma questão pessoal.

"Isso já faz muito tempo. Somos pessoas diferentes. Acredito que, assistindo as últimas lutas dela, conseguimos montar uma estratégia muito boa e é só isso que importa agora. A relação era bem profissional. Estou aqui para trabalhar. É o meu trabalho, não tenho que ter nada contra ninguém. Ela é da trocação, porém é MMA, pode rolar de tudo. Estudei o jogo dela, sei as qualidades dela, as brechas. Vou impor meu ritmo para ganhar. Estou muito confiante, trabalhei todos os dias para isso", declarou a lutadora.