Shaquille O'Neal revela que Belfort já o defendeu em festa: "Nocauteou uma pessoa por mim"

Como começou a amizade entre Vitor e Shaquille O'Neal?

Prestes a disputar sua primeira luta como profissional, em 1996, no Havaí (EUA), Belfort abordou Shaquille em um bar. À época, o gigante já brilhava na NBA e era extremamente popular, ao contrário do jovem brasileiro, que dava seus primeiros passos na modalidade. Vitor se apresentou como atleta e fã de O'Neal, e convidou o gigante para assistir seu combate contra Jon Hess.

O ex-astro da NBA aceitou o convite e teve sua primeira experiência acompanhando um evento de lutas 'in loco'. Na ocasião, Belfort deu show ao nocautear o também gigante Hess ainda no primeiro round. Desde então, o 'Fenômeno' estreitou os laços com Shaq e o convenceu, inclusive, a treinar MMA. Posteriormente, o americano admitiu que as atividades oriundas das artes marciais foram cruciais para que ele atingisse seu auge físico e de dominância enquanto jogador de basquete.