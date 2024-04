Ketlen Vieira acusa Kayla Harrison de recusar luta no UFC: "Tem que passar por mim"

Sem atuar desde julho, Ketlen Vieira está com 'fome de luta' para competir pela primeira vez na atual temporada e tem um alvo claro em mente. Segunda colocada no ranking do peso-galo (61g) do UFC, a brasileira elege a popular Kayla Harrison como adversária ideal. Inclusive, a atleta se mostra irritada com a postura adotada pela ex-estrela da PFL na nova casa.

Em entrevista ao site 'MMA Mania', Ketlen acusou Kayla de ter recusado enfrentá-la, em duelo que poderia colocar a vencedora na disputa pelo cinturão dos galos. Vale pontuar que a atleta estreou no UFC em abril e, como impressionou ao dominar Holly Holm, pediu para lutar pelo título da categoria. Como também deseja ser campeã, a brasileira critica a rival, número quatro do peso, por ter, segundo a própria, a intenção de furar a fila e escolher combates.

"Eu não vejo a Kayla, com apenas uma luta, querendo passar de mim. Se ela quer ser a próxima, tem que passar pela número dois que sou eu. O Mick já ofereceu a luta para a gente, no dia 29 de junho, aceitei e até agora ela não aceitou. Ela tem que aceitar. Até o momento, ela não deu uma resposta. Não estou no UFC para o caminho mais curto. Estou ali para lutar com as melhores. Se você quer ser a melhor, tem que vencer as melhores. Por mim, está mais do que aceita essa luta. Já pedi a Kayla. Não sei o que ela quer, o que pensa. Ela não pode chegar e ultrapassar quem está trabalhando. Não estou pedindo uma coisa absurda. Estou pedindo o que tenho direito. Se ela quer ser a melhor, a próxima, tem que passar por mim", declarou a atleta.