Fisiculturista quebra recorde de Poatan em máquina de medir força do soco; veja

Antes de vencer Jamahal Hill, em luta realizada em abril, em Las Vegas (EUA), Alex Pereira marcou presença no Instituto de Performance do UFC e alcançou a pontuação mais alta da conhecida máquina de medir a força do soco. Contudo, o brasileiro nem teve tempo de comemorar tal liderança. Recentemente, o fisiculturista Eddie Hall deixou o campeão dos meio-pesados (93 kg) para trás, alcançando a pontuação de 208,901.

Anteriormente, 'Poatan' havia impressionado, porque bateu com mais poder na máquina do que o gigante Francis Ngannou, ex-campeão dos pesados do UFC (191,796 contra 129,161). Contudo, o britânico, além de saber levantar peso, também mostrou ter um poder diferenciado nas mãos, já que desbancou as estrelas do MMA. É bem verdade que Hall precisou de quatro tentativas para conseguir tal feito e, quando o alcançou, comemorou a marca.

Ligação com Aspinall

Mesmo não sendo um lutador, Eddie Hall é fã de esportes de combate e possui bom relacionamento com Tom Aspinall. Inclusive, os britânicos já treinaram e gravaram uma série de vídeos juntos.