Makhachev zomba de Chandler por esperar luta contra McGregor: "Vai para a cama e sonha"

Campeão do peso-leve (70 kg) do UFC, Islam Makhachev ainda não sabe quem vai enfrentar, mas está atento ao cenário da categoria. Tanto que o russo, depois de abrir as portas para uma possível luta contra Dustin Poirier, que venceu seu compromisso em março, e criticar a realização do duelo Justin Gaethje vs Max Holloway, programado para acontecer em abril, não perdoou Michael Chandler, que atuou pela última vez no octógono em 2022.

Após ter protagonizado o TUF 31 ao lado de Conor McGregor, o americano passou a perseguir um combate com o mesmo, ignorando os demais competidores do peso-leve. Contudo, o irlandês, com sua agenda repleta de compromissos, não se mostra tão interessado no duelo e tem futuro incerto no MMA. Sendo assim, Makhachev zomba de Chandler por ter decidido, de certa forma, parar a própria carreira em busca de uma luta que não há garantia que aconteça. De acordo com o russo, não pega bem para 'Iron' viver pensando em 'Notorious'.

"Espero que isso aconteça, mas, nesta situação, Chandler parece muito mal. Há quantos anos ele está esperando por essa luta? Todas as noites, ele vai para a cama e sonha, 'Vou lutar com McGregor'. Ele não é jovem. Você tem a chance de lutar com alguém e ganhar dinheiro. Depois, você pode lutar com McGregor. Ele já havia perdido a última luta. Perca mais uma vez e ganhe dinheiro. Talvez, se Chandler perder de novo, McGregor verá essa luta e pensará, 'Ah, ok, posso vencer esse cara'. É uma luta boa para os fãs, mas, para os leves, não significa nada", declarou o campeão, em entrevista ao site 'MMA Junkie'.