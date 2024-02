Mascherano quer Messi e Di María na Olimpíada de Paris: 'Obrigação convidar'

O técnico da Argentina Sub-23, Javier Mascherano, abriu neste domingo (11) as portas para Lionel Messi e Ángel Di María serem os maiores reforços nos Jogos Olímpicos de Paris-2024, depois que a 'Albiceleste' conquistou uma vaga ao vencer o Brasil por 1 a 0.

"Todos conhecem a minha relação com o Leo (...) e as portas estão abertas para ele nos acompanhar", comentou Mascherano na coletiva de imprensa após a vitória decisiva no último dia do Pré-Olímpico Sul-Americano, em Caracas, na Venezuela. "Depende dele".

Quando era jogador, Mascherano atuou ao lado do atual astro do Inter Miami na seleção argentina e no Barcelona.