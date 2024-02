Vexame! Brasil de Ramon perde para Argentina e fica fora de Paris-2024

Mas no geral, o Brasil até que conseguiu controlar relativamente as ações com esse bloqueio defensivo, até porque a Argentina não foi brilhante em termos de criatividade.

Brasil melhora com JK, por pouco tempo

A seleção deu melhor resposta ofensiva quando Ramon colocou John Kennedy em campo. O atacante tricolor substituiu Biro, mas ficou numa faixa mais centralizada na comparação com a partida com a Venezuela. Com poucos minutos em ação, vieram as duas chances principais.

Na primeira, JK abriu caminho na defesa e Pec perdeu uma chance claríssima, pouco depois da marca do pênalti. O chute rasteiro e meio fraco foi defendido por Brey. Depois, a próxima explosão de JK na área resultou em finalização perigosa.

Quando o efeito da entrada de John Kennedy passou e o jogo se assentou, Ramon tirou Endrick. Apostou em um Marquinhos mais descansado.

Gol e eliminação

Só que a Argentina precisava do gol a qualquer custo e apostou no jogo aéreo para alcançar o gol. A zaga até estava bem nesse fundamento. Mas um momento de falha, Gondou apareceu após cruzamento de Barco da esquerda e fez o gol.