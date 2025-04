Câmera para treinos e exposição: a reforma de R$ 5,5 milhões no CT do vôlei

A Confederação Brasileira de Vôlei apresentou a primeira etapa da revitalização do Centro de Desenvolvimento do Vôlei, em Saquarema, no Rio de Janeiro. Dentre as mudanças, uma exposição e tecnologia nas quadras para auxiliar os treinamentos.

O CDV é utilizado pelas seleções principais e de base, de quadra e praia. Foram investidos, juntamente com parceiros da CBV, R$ 5,5 milhões nesta fase da reforma — a Enel colocou R$ 4,5 milhões. A área reformada conta com quatro ginásios, restaurante, academia e recepção, além da criação de uma exposição sobre a história do vôlei brasileiro. O centro tem, ao todo, 108 mil m² e conta ainda com fisioterapia, piscina semiolímpica, sauna, restaurante e áreas de lazer

Esse último setor, inclusive, está em corredor que dá acesso às quadras e tem inspiração em Wimbledon, um dos principais torneios de tênis do mundo. O local tem diversos troféus, televisores passando jogos históricos, medalhas conquistadas em Jogos Olímpicos na quadra e na praia, e uma linha do tempo com marcos do vôlei no país.