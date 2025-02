Flamengo x Botafogo: horário e onde assistir ao jogo pelo Carioca

Flamengo e Botafogo se enfrentam nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), em jogo atrasado pela 7ª rodada do Campeonato Carioca. O clássico acontece no Maracanã.

Onde assistir ao vivo? Band (TV aberta), Premiere (pay-per-view) e Canal Goat (Youtube). O Placar UOL acompanha em tempo real.

Este será o reencontro das equipes após a Supercopa, que terminou com título do Fla. O rubro-negro tenta assegurar a vaga na semifinal do Estadual e está em segundo, com 14 pontos, três a menos que o Volta Redonda. Um triunfo leva o time à ponta. O Botafogo é apenas o sexto, com 12 pontos, e pode passar o rival em caso de vitória.