São José x Internacional: horário e onde assistir ao jogo do Gauchão

O São José está em segundo do grupo A, logo atrás do Grêmio. Atrás do Tricolor por dois pontos, a equipe de Rogério Zimmermann ainda busca sua primeira vitória na competição. Com dois empates por 1 a 1 até o momento, com Pelotas e São Luiz, o Zequinha tenta bater o Colorado com a vantagem do mando de campo.

São José x Internacional - Terceira rodada do Campeonato Gaúcho

Data e hora: 28 de janeiro de 2025, às 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio do Vale - Rio Grande do Sul

Onde assistir: Premiere