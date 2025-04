Quando João Fonseca volta a jogar? Veja próximos compromissos do brasileiro

João Fonseca perdeu para o norte-americano Tommy Paul, número 12 do ranking, e se despediu ainda na 2ª rodada do Masters 1000 de Madri. O brasileiro, no entanto, não terá muito tempo para lamentar a eliminação.

Da Espanha para Portugal

O jovem, número 65 do mundo, está inscrito no Challenger de Estoril, em Portugal. O torneio começou ontem e tem final prevista para o dia 4 de maio.

Fonseca não "queria" atuar em solo português. O motivo? O brasileiro esperava avançar no torneio de Madri, considerado mais importante no calendário da ATP.