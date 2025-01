Sabalenka supera Badosa e vai à terceira final seguida no Australian Open

Aryna Sabalenka está de volta a uma final no Australian Open. A bielorrussa, atual número 1 do mundo e campeã do torneio, derrotou a espanhola Paula Badosa (#12 do ranking) por 6/4 e 6/2 nesta quinta-feira, anotou sua 20ª vitória seguida no torneio e agora aguarda para conhecer sua oponente na decisão.

Será a primeira vez desde Serena Williams (2015 a 2017) que uma mulher fará três decisões seguidas em Melbourne, e Sabalenka talvez precise conquistar o tricampeonato para manter a liderança do ranking mundial. Se sua adversária for a polonesa Iga Swiatek, o duelo de sábado valerá não só o troféu do Australian Open, mas também o posto de número 1 do circuito feminino.

Iga, ex-número 1 e atual número 2 do mundo, disputa nesta quinta-feira a segunda semifinal do torneio. Ela encara a americana Madison Keys (#14). O retrospecto é favorável à polonesa, que venceu quatro dos cinco encontros entre elas, inclusive os dois últimos, realizados em 2024. O último triunfo de Keys aconteceu em 2022.