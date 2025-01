Keys salva match point, derruba Iga e vai à final do Australian Open

Quando entrou na Rod Laver Arena nesta quinta-feira, Iga Swiatek não tinha seu saque quebrado há quatro partidas. Pois a semifinal do Australian Open, contra Madison Keys (#14 do mundo), foi bem diferente. A americana quebrou o serviço de Iga logo no primeiro game, e o resto do jogo foi cheio de altos e baixos de ambas tenistas. Swiatek se recuperou no primeiro set, mas Keys foi soberana no segundo e, na reta final, a americana levou a melhor depois de salvar um match point em um nervoso terceiro set. Por 5/7, 6/1 e 7/6(8), conquistou sua vaga na final do torneio australiano.

Foi a terceira semifinal de Keys em Melbourne, que também esteve a um jogo da final em 2015 e 2022, e será sua segunda final em um torneio do Grand Slam. Em 2017, a americana enfrentou sua compatriota Sloane Stephens na decisão do US Open e saiu derrotada. Desta vez, ela enfrentará a bielorrussa Aryna Sabalenka, atual número 1 do mundo, que vem de vitória em dois sets sobre a espanhola Paula Badosa.

Keys garante Sabalenka no topo

Com o resultado desta quinta-feira, Aryna Sabalenka tem garantida sua continuidade na liderança do ranking. Iga Swiatek, atual número 2 do ranking, tinha a chance de sair de Melbourne como número 1, mas precisava derrotar Sabalenka na final para fazer isso acontecer.