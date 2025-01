Iga atropela Raducanu e chega às oitavas do Australian Open sem perder sets

O encontro deste sábado entre Iga Swiatek e Emma Raducanu, válido pela terceira rodada do Australian Open, não foi muito diferente dos três anteriores. A polonesa dominou as ações e venceu em sets diretos. O placar de hoje registrou 6/1 e 6/0 e colocou a polonesa nas oitavas de final em Melbourne.

Atual número 2 do mundo, Iga tenta conquistar o Australian Open pela primeira vez e, ao mesmo tempo, recuperar a liderança do ranking. Para isto, precisa levantar o troféu ou torcer para uma derrota de Aryna Sabalenka, atual #1, antes das semifinais do torneio.

É a quinta vez na carreira que a polonesa de 23 anos alcança as oitavas em Melbourne. Iga, porém, não avança às quartas desde 2022, único ano em que foi até as semifinais. No ano passado, Swiatek foi eliminada na terceira rodada pela tcheca Linda Noskova.