Thiago Wild cai diante de húngaro em jogão de quase 4h no Australian Open

Os minutos iniciais da estreia de Thiago Wild no Australian Open foram animadores. O paranaense, atual #1 do Brasil e #76 do mundo, teve dois break points no primeiro game do duelo contra o húngaro Fabian Marozsan (#57). Não dava para imaginar que os dois duelariam por 3h56min, e Wild só teria mais duas chances de quebra. O europeu sacou bem, pressionou o brasileiro a partida inteira e acabou saindo com uma vitória suada em cinco sets: 6/3, 6/7(5), 7/5, 5/7 e 7/5.

Foi a segunda vez que Wild e Marozsan se encontraram no circuito mundial, e foi a segunda vitória do húngaro. Ano passado, em Indian Wells, ele fez 6/2 e 6/2 com facilidade. Na próxima rodada, Marozsan vai enfrentar o americano Frances Tiafoe (#17), que também avançou em cinco sets. Ele bateu o francês Arthur Rinderknech (#60) por 7/6(2), 6/3, 4/6, 6/7(4) e 6/3.

Para Wild, o revés significa sua quarta derrota em quatro jogos no Australian Open. O paranaense perdeu na primeira rodada do qualifying em 2020 e 2022 e na primeira fase da chave principal em 2024 e 2025.