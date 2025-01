Transmissão ao vivo de Brasil x Colômbia na final do Kings League

Brasil e Colômbia se enfrentam neste domingo (12), às 14h15 (de Brasília), na decisão do Kings League World Cup Nations. O confronto será realizado no Allianz Stadium, em Turim, na Itália.

Onde assistir ao vivo? A disputa será transmitida pela CazéTV (YouTube), canal do Gaules (YouTube) e Disney+ (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

Para chegar à final, o Brasil conquistou quatro vitórias. Os brasileiros venceram a Coreia do Sul (7 a 4), Alemanha (9 a 2), Turquia (12 a 4) e México (3 a 1).