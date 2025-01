Morre Agnes Keleti, medalhista olímpica mais velha do mundo, aos 103 anos

Agnes se tornou a medalhista olímpica mais velha do mundo ao ultrapassar o também húngaro Sándor Tarics. O jogador de polo aquático morreu em 2016, com 102 anos e 241 dias. Keleti completaria 104 anos na próxima quinta-feira (9).

Ginasta sobreviveu ao Holocausto e fez sucesso

Agnes Keleti nasceu em 9 de janeiro de 1921, em Budapeste, na Hungria. Ela começou a carreira na ginástica por volta de 1937 e se tornou membro da seleção húngara em 1939.

A ginasta logo teve de fugir do Holocausto. Com a invasão alemã na Hungria em 1944, ela usou pseudônimos e fugiu da perseguição. Familiares dela morreram no campo de concentração de Auschwitz.

A primeira participação olímpica de Agnes seria em 1948, mas a atleta sofreu uma lesão no tornozelo às vésperas das Olimpíadas de Londres e ficou de fora da competição.

O melhor estava guardado para Helsinque, em 1952. Aos 30 anos, ela conquistou o ouro no solo e ainda somou uma prata e dois bronzes nas competições.