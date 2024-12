NBA Cup tem quadras diferentonas, cara de Olimpíadas e premiação de R$ 3 mi

A final da NBA Cup será realizada nesta terça-feira (17), às 22h30 (de Brasília), na T-Mobile Arena, em Las Vegas. Milwaukee Bucks e Oklahoma City Thunder duelam pelo título e pela premiação de R$ 3,1 milhões para cada jogador campeão no último ato de um torneio chamativo até pela cor das quadras.

Quadras diferentonas

Esta é a segunda edição do torneio, que começou no ano passado com o título do Los Angeles Lakers, de LeBron James. A copa acontece no meio da temporada da NBA.

As quadras diferentonas são uma das principais diferenças dos jogos da NBA Cup para as partidas da temporada regular da liga.