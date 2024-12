Crystal Palace x Manchester City: onde assistir ao jogo pelo Inglês

Guardiola não deve contar com Akanji, Foden e Aké. Por outro lado, o treinador teve a volta de Kevin de Bruyne na última rodada da competição nacional.

Classificação e jogos Inglês

O Crystal Palace, por sua vez, quer se afastar da zona de rebaixamento. O time é o primeiro fora do Z3, com 12 pontos, três a mais do que o 18º colocado Ipswich Town.

Crystal Palace x Manchester City

Local: Selhurst Park, em Londres (ING)

Data e horário: 7 de dezembro de 2024, às 12h (de Brasília)

Transmissão: ESPN e Disney+