Que horas começa o sorteio dos grupos do Mundial de Clubes 2025?

O Brasil terá três cabeças de chave: Palmeiras, Flamengo e Fluminense. O Botafogo está no pote 3.

Equipes do mesmo continente não podem se enfrentar na primeira fase, com exceção dos europeus. Eles, no entanto, estão limitados a dois times por grupo.

Os cabeças de chave europeus só podem enfrentar rivais do mesmo continente que estejam entre o 9° e o 12° lugar no ranking da Uefa na Fifa.

Os melhores europeus do pote 2, obrigatoriamente, cruzarão o caminho dos cabeças de chave sul-americanos. Ou seja, Palmeiras, Flamengo, Fluminense e River Plate podem enfrentar Chelsea, Borussia Dortmund, Inter de Milão ou Porto.

O Inter Miami e o Seattle Sounders já têm lugares definidos. A equipe de Messi estará no último lugar do Grupo A, e o segundo ficará na última posição do Grupo B.

A divisão dos potes

Pote 1