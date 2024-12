Onde vai passar Grêmio x São Paulo? Como assistir ao vivo com imagens

Grêmio e São Paulo se enfrentam hoje (1), às 16h (de Brasília), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS), em jogo válido pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir ao vivo? A partida será transmitida pela TV Globo (TV aberta - para São Paulo e Varginha-MG) e Premiere (pay-per-view).

O São Paulo é o sexto colocado no Brasileirão, com 59 pontos, e ainda quer confirmar a classificação direta à fase de grupos da Libertadores. Já o Grêmio soma 41 pontos, está na 14ª posição, e tenta se afastar da zona do rebaixamento.