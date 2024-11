Max critica jornalistas e faz as pazes com Norris: 'Vai conquistar títulos'

O que aconteceu

Verstappen e Norris se estranharam durante a temporada 2024, com direito a choque e exigência de pedido de desculpas. No GP da Áustria, disputado no fim de junho, a dupla se tocou faltando dez voltas para o fim e tive que deixar a corrida.

Não sei, (retomar a amizade). Depende do que ele falar. Se ele disser que não fez nada de errado, perderei muito respeito por isso. Ele estava sendo imprudente. Ainda é difícil de aceitar, enquanto lutava pela vitória enquanto tentava ser justo do meu lado, e ele simplesmente não foi . Lando Norris, à Sky Sports, após o GP da Áustria

Pouco depois, Norris colocou panos quentes na questão, contou que os dois conversaram e que tudo havia se resolvido. "Honestamente, não acho que ele [Verstappen] precisasse se desculpar. Algumas das coisas que eu disse após a corrida foi mais porque eu estava frustrado. Muita adrenalina, muitas emoções. Eu provavelmente disse algumas coisas que não acredito", contou o britânico da McLaren.

Agora foi a vez de Verstappen deixar claro que os problemas na pista ficaram no passado. O tetracampeão elogiou o rival e destacou que Lando ainda conquistará o título mundial.

Os pilotos se preparam para o GP do Qatar de Fórmula 1. A corrida — penúltima do circuito mundial — acontece neste domingo (1º), às 13h (de Brasília).