Pôquer ganha reconhecimento mundial e vira oficialmente esporte da mente

A mudança de status condecora um trabalho de 20 anos. Jogadores, executivos e entusiastas estão há duas décadas se mobilizando em prol do desenvolvimento e profissionalização da modalidade.

O Brasil tem protagonismo no universo do pôquer, e a sede da federação mundial é em São Paulo. São mais de 45 países afiliados em todos os cinco continentes.

O parecer da IMSA é resultado do trabalho e da dedicação de milhares de pessoas ao redor do mundo que veem o pôquer como uma verdadeira profissão e uma disciplina intelectual. Com o pôquer oficialmente reconhecido como um esporte da mente, mudamos nossos esforços para criar a base que todo esporte importante já têm: regulamentações padronizadas, caminhos profissionais, proteções de jogadores e competições internacionais. Igor Federal, presidente da WPF

Esportes da mente

A nomenclatura "esportes da mente" é dada às modalidades que exigem um alto nível de habilidade intelectual. Tais esportes trabalham o cérebro e a lógica, estimulam o raciocínio rápido para tomadas de decisões.

Lista dos esportes da mente da IMSA