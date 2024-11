Juventude x Fortaleza: onde assistir e horário do jogo pelo Brasileirão

O Juventude vem de uma sequência de cinco jogos sem vencer. A equipe gaúcha tem dois empates (Bragantino e Vasco) e três derrotas (Flamengo, Palmeiras e Vitória). A série de partidas causou a demissão de Jair Ventura. Fábio Matias assumiu o time.

O Fortaleza também não vive o seu melhor momento no campeonato. O Leão do Pici tem apenas uma vitória nos últimos cinco jogos, contra o Cuiabá. No mais, são dois empates (Palmeiras e Atlético-MG) e duas derrotas (Grêmio e Corinthians).

Juventude x Fortaleza -- 32ª rodada do Brasileirão

Data e horário: 02 de novembro de 2024, às 18h30 (de Brasília)

Local: Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS)

Transmissão: Premiere (pay-per-view)