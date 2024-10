Humbert brilha e despacha Alcaraz no Masters de Paris

Novak Djokovic nem apareceu. Preferiu ir banhar-se nas Maldivas. Jannik Sinner disse que seu corpo não estava pronto para competir. Andrey Rublev não passou da estreia. Num ataque de raiva, deu várias raquetadas em si mesmo. Daniil Medvedev caiu nas oitavas de final, vítima sobretudo de suas 14 duplas faltas. Pois agora, na sessão noturna desta quinta-feira, o Masters 1000 de Paris perdeu também seu cabeça de chave número 2, Carlos Alcaraz, que vinha como grande favorito ao título. O espanhol sucumbiu diante da grande atuação do francês Ugo Humbert, que fez 6/1, 3/6 e 7/5 e passou às quartas de final.

O tenista da casa, atual número 18 do mundo aos 26 anos, fez uma apresentação corajosa do começo ao fim, buscando o ataque sempre que possível e foi preciso nos momentos mais importantes. Primeiro, quando sacou em 5/5 no terceiro set e fez uma incrível passada que evitou dar dois break points a Alcaraz. Depois, quando pressionou o espanhol no 12º game e acabou recompensado com dois erros do fundo de quadra. O último deles, um backhand longo, deu a vitória a Humbert.

Em busca de uma vaga nas semifinais, Humbert enfrentará na sequência o australiano Jordan Thompson, outro nome inesperado nas quartas de final. Número 28 do mundo, Thompson eliminou o top 10 Casper Ruud e o francês Adrian Mannarino para alcançar as quartas.