Fonseca perde na estreia em forte Challenger eslovaco

João Fonseca não passou da primeira rodada no Challenger 125 de Bratislava, na Eslováquia. O carioca de 18 anos, atual número 151 do mundo e maior promessa do tênis brasileiro, foi derrotado pelo experiente Mikhail Kukushkin (#110), ex-top 40, com parciais de 4/6, 7/5 e 4/6.

Foi o segundo torneio de Fonseca na temporada quadra indoor no circuito Challenger europeu. Na última semana, o brasileiro venceu duas partidas e avançou até as quartas de final no Challenger 125 de Brest, na França. João só foi superado por Benjamin Bonzi (#122) por 6/4, 6/7(8) e 6/4 depois de salvar dez match points.

O calendário do adolescente de 18 anos ainda prevê a disputa do Challenger 125 de Helsinque, na Finlândia, e do Challenger 75 de Lyon, na França. Se mantiver sua posição entre os oito melhores tenistas do mundo até 20 anos, o carioca disputará também o ATP NextGen Finals, em Gidá, na Arábia Saudita.