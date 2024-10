Jogo do Corinthians hoje: horário e onde assistir ao vivo

O Corinthians recebe o Flamengo hoje (20), às 16h (de Brasília), na Neo Química Arena, pela partida de volta da semifinal da Copa do Brasil.

Onde assistir ao vivo? O confronto será transmitido pela Globo (TV aberta), sportv (TV por assinatura) e Prime Video (streaming).

A partida de ida terminou com vitória do Flamengo por 1 a 0. Dessa forma, os cariocas têm a vantagem do empate. Uma vitória simples dos donos da casa leva a decisão aos pênaltis.