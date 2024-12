Dortmund x Borussia: onde assistir ao vivo e horário do jogo da Champions

Borussia Dortmund e Barcelona se enfrentam às 17h (de Brasília) desta quarta (11), no Signal Iduna Park, pela sexta rodada da fase de grupo da Liga dos Campeões.

A partida será transmitida ao vivo por TNT e pelo streaming Max. O Placar UOL acompanha os lances em tempo real.

Ambos os times possuem a mesma campanha até o momento, empatados na tabela com 12 pontos. Foram quatro vitórias e uma derrota para cada um, com o Barça levando ligeira vantagem no saldo de gols (13 a 10).