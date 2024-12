Arsenal x Monaco: onde assistir ao vivo e horário do jogo da Champions

O Arsenal recebe o Monaco às 17h (de Brasília) desta quarta (11), no Emirates Stadium, pela 6ª rodada da Liga dos Campeões.

A partida será transmitida ao vivo pelo Space. O Placar UOL acompanha os lances em tempo real.

As duas equipes têm a mesma campanha, empatadas com dez pontos cada uma. Foram três vitórias, um empate e uma derrota até então, com o Arsenal levando ligeira vantagem no saldo de gols (6 a 5).