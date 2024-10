Onde vai passar Internacional x Grêmio? Como assistir ao vivo com imagens

Internacional e Grêmio se enfrentam hoje (19), às 16h (de Brasília), no Beira-Rio, em jogo valido pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir ao vivo? O confronto será transmitido pelo Premiere (pay-per-view).

Os donos da casa estão na sexta colocação do Brasileirão, com 46 pontos. O Grêmio é o 11º colocado, com 35 pontos.