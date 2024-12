Mercado: Pogba divide Corinthians, Palmeiras mira volante, e John cobiçado

Campeão da Libertadores cobiçado. O goleiro John entrou na mira do Bahia e do Galatasaray, da Turquia. Titular do Botafogo, ele recebeu consultas dos dois clubes nas últimas semanas, além de uma sondagem de um time mexicano. O atleta tem contrato até o fim de 2027 com a equipe carioca.

Santos renova com Otero. Destaque na campanha do Peixe na Série B, o meio-campista venezuelano renovou contrato e seguirá atuando pela equipe paulista na próxima temporada. O vínculo antigo ia até 31 de dezembro deste ano.

Otero teve seu contrato renovado com o Santos Imagem: Hedeson Alves/Agif

Claudinho no Santos? Improvável. O meio-campista do Zenit "pediu" para jogar no Peixe, clube que o revelou, mas a diretoria vê o negócio como difícil. O atleta tem contrato até 2028 com o time russo e está avaliado em 18 milhões de euros (R$ 112 milhões). Uma das possibilidades seria envolver jovens atletas na negociação.

Certeza é a saída de Jhonnathan. O zagueiro de 23 anos teve sua saída do Santos oficializada. Ele assinou em definitivo com a Chapecoense após passar boa parte da temporada emprestado pelo Peixe à equipe catarinense.

Adeus no Fortaleza. O clube cearense fechou a venda do zagueiro Brayan Ceballos ao New England Revolution, dos Estados Unidos. Ele estava emprestado ao Dinamo de Kiev, da Ucrânia, e foi comprado pelo clube estadunidense por US$ 1,8 milhão (cerca de R$ 10,8 milhões). O Leão do Pici receberá 55% do valor.