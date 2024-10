Thiago Wild dá trabalho, mas cai diante de Medvedev em Xangai

Dezesseis meses depois de protagonizar uma enorme zebra e eliminar Daniil Medvedev na primeira rodada de Roland Garros, o brasileiro Thiago Wild, atual número 88 do mundo, teve de enfrentar o russo novamente, desta vez em uma quadra dura e no Masters 1000 de Xangai, na China. O paranaense de 24 anos liderou os dois sets, mas não conseguiu segurar as vantagens e acabou eliminado por 7/5 e 7/5.

Com o resultado, Medvedev, quinto colocado no ranking mundial, avança à terceira rodada e vai enfrentar na sequência o vencedor do jogo entre o italiano Matteo Arnaldi e o americano Zachary Svajda, que veio do qualifying. Wild, por sua vez, não repetiu suas melhores campanhas em Masters 1000. Seus melhores resultados foram as terceiras rodadas em Indian Wells, Miami e Madri deste ano.

Como aconteceu

Depois de salvar cinco break points logo no primeiro game, Wild quebrou Medvedev e chegou a abrir 3/1 no set inicial. O russo, porém, reagiu rápido, quebrando o brasileiro de volta imediatamente e empatando o placar em 3/3. O set seguiu parelho até a reta final, mas Wild perdeu o serviço no 11º game, e Medvedev fechou o set pouco depois em 7/5.