Bontempo cita sonho de jogar Brasileiro pelo Santos e fala sobre Neymar

Um dos jogadores mais jovens do atual elenco do Santos, o meio-campista Gabriel Bontempo falou sobre a importância de disputar o Campeonato Brasileiro pela primeira vez.

O jogador de 20 anos se destacou na Copinha deste ano e rapidamente foi integrado ao profissional. Ele disputou boa parte dos jogos do Peixe no Campeonato Paulista e foi titular na estreia no Brasileirão contra o Vasco.

"Estou muito feliz em disputar o Brasileiro, a competição que sempre acompanhava desde criança e sonhava jogar. No começo do ano, na Copinha, eu procurei dar o meu melhor, com expectativas de ter oportunidade. Graças a Deus ela veio, consegui ter uma sequência no Paulista e agora focar nesse Brasileiro", afirmou Bontempo.