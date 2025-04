Ednaldo promete anunciar novo técnico da Seleção antes da próxima data Fifa

Como parte da preparação para os dois próximos compromissos da Seleção, a CBF enviará o Departamento de Seleções, que fará diversas observações, para diversas partidas do Brasileirão, da Libertadores e da Copa Sul-Americana. A primeira delas será o duelo entre Botafogo e Juventude, válida pelo Campeonato Brasileiro.

"Temos tido reuniões com o presidente Ednaldo, com a participação do Juan em algumas delas, com o foco em buscar o nome desse futuro treinador da Seleção Brasileira. Assim que tivermos isso definido por parte do presidente, iniciaremos as negociações para o mais rapidamente possível anunciar o nome do novo comandante da Seleção Brasileira", afirmou Rodrigo Caetano.

"O Departamento de Seleções segue providenciando relatórios, fazendo observações in loco, que iniciaremos nesse final da semana, e acompanhando todas as competições relevantes fora do país, para juntarmos o maior número possível de informações para o futuro comandante. Esse trabalho é diário e constante, sempre foi realizado antes. E agora, a gente está dando prosseguimento normalmente", concluiu o coordenador executivo geral.