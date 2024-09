Jogo do Flamengo hoje: horário e onde assistir ao vivo

O Flamengo visita o Peñarol hoje (26), às 19h (de Brasília), no Campeón Del Siglo, em Montevidéu (URU), pelo jogo de volta das quartas de final da Copa Libertadores.

Onde assistir ao vivo? ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

O Peñarol tem a vantagem do empate após vencer por 1 a 0 no Maracanã. Para se classificar no tempo normal, o Flamengo precisa vencer por dois gols de diferença. Uma vitória simples dos visitantes leva o jogo para os pênaltis. Quem avançar vai enfrentar o Botafogo nas semifinais.