Bia Haddad vence estreia em Seul e já está nas quartas

A número 1 do Brasil e #17 do mundo, Beatriz Haddad Maia, estreou nesta quinta-feira no WTA 500 de Seul e já avançou para as quartas de final. A paulista de 28 anos fez 6/3 e 6/4 em cima da australiana Ajla Tomljanovic (#122).

O duelo desta quinta foi o primeiro de Bia desde a sua participação no US Open, onde avançou até as quartas e obteve o melhor resultado de sua temporada em um torneio do Grand Slam. Em Nova York, ela superou, em sequência, Elina Avanesyan (#51 do mundo naquela semana), Sara Sorribes Tormo (#115), Ana Kalinskaya (#15) e Caroline Wozniacki (#71) até ser superada pela tcheca Karolina Muchova (#52).

Cabeça de chave número 3 do torneio sul-coreano, a brasileira teve o direito de estrear já na segunda rodada, ou seja, nas oitavas. Bia também deu sorte na chave. Em vez de enfrentar a perigosa Ekaterina Alexandrova (#31), que era favorita para estar nas quartas, a brasileira vai jogar contra a russa Polina Kudermetova (#163), que disputou o qualifying e só conseguiu um lugar na chave principal como lucky loser (tenista que perdeu na última rodada do qualifying, mas contou com uma desistência para avançar).