Djokovic estreia bem no US Open e anota vitória 'protocolar'

De um lado, o atual campeão do US Open, medalhista de ouro em Paris 2024 e maior campeão de slams da história do tênis masculino. Do outro, o #138 do mundo, que nunca venceu um top 10 na carreira. O favoritismo era enorme, e Novak Djokovic cumpriu o protocolo ao aplicar 6/2, 6/2 e 6/4 sobre o moldavo Radu Albot na noite desta segunda-feira, no Estádio Arthur Ashe. De quebra, Nole ainda igualou uma marca de Roger Federer: 40 partidas disputadas à noite em Nova York.

Tetracampeão do US Open, o sérvio de 37 anos embarca em mais uma tentativa para conquistar seu 25º slam na carreira e tornar-se de forma isolada o maior campeão da história do tênis nesse tipo de torneio. Hoje, com 24 troféus, ele divide a liderança da lista com a australiana Margaret Court.

O adversário de Djokovic na segunda rodada será seu compatriota Laslo Djere (#109), que precisou de cinco sets para derrotar, de virada, o alemão Jan-Lennard Struff (#35): 6/7(7), 6/1, 6/7(7), 6/4 e 6/2. Ano passado, Djokovic e Djere se enfrentaram na terceira fase, e Nole perdeu os dois primeiros sets, mas avançou de virada por 4/6, 4/6, 6/1, 6/1 e 6/3.