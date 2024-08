Primeira mulher trans nas Paralimpíadas: 'Não tenho nada a temer'

Valentina Petrillo -Fabrizio até 2019—nasceu em Nápoles em 1973 e iniciou a transição de gênero em 2018, aos 45 anos.

Ela se tornou a primeira mulher trans a participar do Campeonato Paralímpico de atletismo da Itália, em 2020, mas a Federação italiana excluiu a sua participação nas Paralimpíadas de Tóquio.

As Paralimpíadas de Paris começam no dia 28 de agosto, quarta-feira, e vão até 8 de setembro, um domingo.

O que mais ela disse

Modelo inspirador. "Estou consciente do valor social e cultural da minha presença em Paris 2024. Farei o meu melhor para estar à altura da situação e conseguir um resultado esportivo com algum valor competitivo. Há uma comunidade que me apoia e me admira, mas mesmo aqueles que não são do mundo LGTBIQ+ estão a torcer por mim, porque me veem como um modelo inspirador".

Carinho dos torcedores. "Sinceramente, mal posso esperar para estar em Paris e correr naquela bela pista. Acho que haverá muito mais carinho por mim do que posso imaginar".